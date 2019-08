12 et 13 mars 2010

Le premier Salon des Services à la personne se tiendra à Toulouse les 12 et 13 mars. Acteurs et consommateurs y sont conviés pour fédérer ce secteur en pleine croissance.

Pour la première fois en Midi-Pyrénées, les services à la personne tiendront salon, les 12 et 13 mars au Centre des congrès Pierre Baudis. Une manifestation à entrée gratuite, qui vise à consolider le développement d’un secteur en plein boum.

Le salon s’organisera en quatre pôles : Les services à la famille et à la vie quotidienne, l’aide à domicile, les conseils et services aux professionnels, et les institutions, services publics et para-publics.

Au programme, un cycle d’ateliers qui aborderont des thématiques aussi variées que le Chèque emploi service, la création d’une entreprise de serices à la personne, le maintien à domicile des personnes dépendantes, ou les différents modes de garde d’enfants.

Durant la manifestation, un service de garderie pour les 0-12 ans sera notamment sera mis en place avec Familysphere, Nounou Passion et Babychou Services. Des cadeaux seront également à gagner grâce à l’initiateur du salon, Top 7, ou le partennaire Dweho.

Les 12 et 13 mars au Centre des congrès Pierre Baudis. Entrée gratuite. renseignements sur le site du Salon des Services à la personne.