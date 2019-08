Journée Mondiale de la Maladie de Parkinson 12 avril 2010

« Chaque pas est une conquête »

Un Livre Blanc remis officiellement à la Ministre de la Santé

L’association France Parkinson et les associations partenaires

demandent un Plan Parkinson aux pouvoirs publics

A l’initiative de l’Association France Parkinson et avec le concours de toutes les associations partenaires1, un Livre Blanc rassemblant des propositions concrètes et des actions prioritaires à entreprendre sera remis officiellement la Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, et présenté à l’occasion de la Journée Mondiale de Parkinson

Le lundi 12 avril 2010 de 14h00 à 17h30

Maison de la Mutualité

22, rue Saint-Victor – 75005 Paris