11e Colloque National de Santé Publique de l’UFSBD : « Santé au travail : quelle place pour le bucco-dentaire ? »

L’UFSBD a choisi d’aborder un thème inédit dans le cadre de son traditionnel Colloque National de Santé Publique, dont la prochaine édition se tient aujourd’hui. Stress, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques : et si les risques professionnels étaient aussi des risques bucco-dentaires ? La responsabilité sociale s’impose comme une question centrale pour de nombreuses entreprises qui, quelle que soit leur ampleur, alimentent désormais leur réflexion sur ce thème émergent. Cette prise de conscience marque l’avènement de la santé en entreprise, qui dépasse aujourd’hui les frontières de la réduction des risques professionnels. Éducation à la santé et prévention sont des problématiques devenues prioritaires. À l’instar de l’école pour les plus jeunes, l’entreprise est parfois devenue un des lieux prioritaires de prévention et d’éducation à la santé pour les salariés.

Face à cette nouvelle donne, comment se situent la prévention et la santé bucco-dentaire dans l’entreprise ? Et quelle est la place du chirurgien-dentiste ? Le simple fait que le bucco-dentaire soit reconnu comme un des postes de dépenses les plus importants par les complémentaires de santé est un argument de poids pour développer la prévention sur ce sujet. Dans un second temps, il paraît nécessaire de rappeler que le chirurgien-dentiste est capable d’apporter son expertise sur des thèmes dont on ignore souvent qu’ils peuvent être liés à la santé bucco-dentaire : tabac, stress, troubles musculo-squelettiques (TMS), syndrome d’apnée du sommeil obstructive (SAOS)…

C’est dans ce cadre que l’UFSBD, avec le soutien de la Mutualité Française, organisera demain son 11e Colloque National de Santé Publique (9h > 16h), au Palais du Luxembourg : « Santé au travail : quelle place pour le bucco-dentaire ? ». L’événement apportera de nombreuses pistes de réflexion pour que la santé bucco-dentaire soit reconnue et considérée comme une question de santé prioritaire dans l’entreprise.

L’UFSBD en quelques mots :