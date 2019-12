11e challenge handi-judo à Hénin (Nord)

Deux cent quarante judokas ont participé à cette compétition organisée chaque année par le comité régional handisport. Reconnu officiellement par les deux fédérations concernées (la Fédération française de judo et disciplines associées et la Fédération française handisport), le challenge est ouvert à tous les judokas afin de favoriser l’intégration des judokas handicapés parmi les judokas valides.

Chaque judoka handicapé affronte un judoka valide dans les épreuves de judo ou de jujitsu (ou les deux !). À l’issue des épreuves technique et théorique, seul le candidat handicapé sera noté, selon son niveau (couleur de la ceinture) et sa catégorie. Mais au-delà la compétition et de la remise des coupes, il s’agit surtout d’honorer les vraies performances des athlètes, performances humaines autant que sportives.

Palmarès : 1er, Sakura club 2e, Judo-club de Marquettes 3e, élan Chevilly-Larue 4e, Marcq judo 5e, judo Courcelles-Noyelles 6e, JJTT Lieusaintais 7e, judo club Lesquin 8e, Judo-club Houplines

Agenda: le 12e challenge international d’handi-judo se déroulera, en novembre, à Oignies (Nord).