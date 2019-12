1100 salariés des entreprises de la Défense courent au profit de sportifs handicapés mentaux

Lundi 27 mai aura lieu le 19e course relais inter-entreprises au profit de sportifs handicapés mentaux sur le Parvis de la défense de midi à 14 h.

Organsée par Otis, cette course mobilise plus de 1100 salariés des entreprises de la Défense et alentours au profit de Special Olympics France, association sportive dédiée aux personnes handicapées mentales.

Le concept de cette course repose sur la solidarité et la convivialité. Quatre salariés cours en relais sous les couleurs de leur société. Chacun d’eux effectue trois boucles de 850 m autour de l’Arche avant de passer le relais à l’un de ses co-équipiers. La course se termine ensuite avec la traditionnelle remise des récompenses et une collation.

Des fonds dédiés aux sportifs handicapés mentaux

Les droits d’inscriptions des équipes sont remis intégralement à l’association Special Olympics France. Ces fonds lui permettent d’organiser des rencontres sportives dédiées aux personnes handicapées mentales, en France, et lors des grandes compétitions internationales.