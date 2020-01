L’ANACT, le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et la revue Education Permanente organisent le vendredi 11 juin 2010 le colloque « Les parcours professionnels : une affaire de travail ». La question des parcours professionnels s’exprime communément dans des cadres de référence liés à l’emploi. De plus, elle est fondée sur une représentation du salarié acteur de sa vie professionnelle, garant de son employabilité et de son adaptabilité.

La conjoncture actuelle surinvestit cette dimension et met de côté le rapport entre le parcours et les conditions de réalisation du travail. Pourtant, le travail est une des clefs pour dénouer les contraintes qui pèsent sur l’emploi.

Les acteurs : salariés, directions des ressources humaines, partenaires sociaux devraient donc intégrer le travail dans les dispositifs d’évaluation des compétences, la construction d’un projet professionnel ou de formation, la conception des parcours de reconversion…

La prise en compte des conditions de réalisation du travail et de leur impact sur la santé est centrale pour envisager des solutions susceptibles de satisfaire les salariés et les entreprises.

Cette journée de réflexion et de débat propose un nouveau point de vue sur la construction des parcours professionnels en prenant en compte l’analyse des conditions de travail, le savoir-faire des salariés et l’évolution des métiers.

Au programme, deux tables rondes sont prévues, l’une sur la reconnaissance des parcours professionnels et l’autre sur la nécessité d’anticiper les parcours

professionnels.

Ce colloque est animé par l’ANACT avec comme intervenants Frédéric Bruggeman, Annie Jolivet, Bernard Gazier, Even Loarer, Bernard Masingue, Vincent Merle, Christophe Paulino, Aline Scouarnec et Michèle Vincent.

Vendredi 11 juin 2010 au Conservatoire National des Arts et Métiers Paris 3e

Programme et renseignements sur www.education-permanente.fr