Vous êtes en situation de handicap et à la recherche d’une formation en alternance de niveau Bac à Bac+5 ? Venez rencontrez plus de 35 entreprises représentant plus de 20 secteurs d’activités.

Le lundi 11 juillet 2011, l’association TREMPLIN organise à Paris ses 2èmes « Rencontres Tremplin Alternances ».

Grande matinée (8h45-15h00) pendant laquelle 35 de nos entreprises représentant plus de 20 secteurs d’activité différents rencontreront des étudiants en situation de handicap à la recherche de contrat d’alternance de niveau Bac à Bac+5(apprentissage ou professionnalisation).

Tous les entretiens étant organisés et planifiés en amont du 11 juillet, les étudiants handicapés qui souhaitent participer à ces « Rencontres Alternances » et échanger avec nos entreprises, doivent préalablement prendre contact avec nous :

1. Par mail : contact@tremplin-entreprises.org

(en nous joignant leur CV si possible)

2. Par téléphone : 01.41.09.79.10

Pour ne pas pénaliser financièrement les étudiants qui viendront de province, leurs frais de déplacement SNCF leur seront remboursés sur la base d’un aller-retour en train 2ème classe ainsi que les tickets de métro, RER et bus correspondants à ce déplacement. Les justificatifs originaux seront à nous retourner pour le remboursement.