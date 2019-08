11 et 12 septembre 2010: première édition des Journées de l’accessibilité à Montréal – « Montréal accessible, c’est possible! »

Le Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) et Action des femmes handicapées (Montréal) (AFHM) convient les représentants des médias aux Journées de l’accessibilité. Les Journées de l’accessibilité proviennent d’un concept bien établi depuis 2007 en France. Ces journées visent à mobiliser un grand nombre de bénévoles afin de procéder à l’évaluation des commerces. Cette évaluation démontrera la nécessité d’accélérer l’élimination des barrières à la participation sociale des personnes en situation de handicap.

Plusieurs personnalités politiques et publiques dont M. Amir Khadir, Mme Louise Beaudoin, M. Bernard Bigras, M. Richard Bergeron et Mme Françoise David seront présents et discuteront de l’importance de l’accessibilité universelle à compter de 10h. Des fauteuils roulants seront mis à la disposition des personnalités politiques et des représentants des médias afin d’avoir un aperçu des obstacles parsemant deux grandes artères commerciales, soit l’avenue Mont-Royal et la Promenade Masson.