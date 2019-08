11 décembre 2008

HP accueille sur son site d’Eybens, pendant une journée, les étudiants et jeunes diplômés handicapés de Grenoble et de sa région afin de leur faire découvrir ses métiers et son programme « handicap@hp ».

Axe majeur du programme diversité, « handicap@hp » permet à une vingtaine de personnes handicapées – étudiants, jeunes diplômés mais également anciens salariés en pleine reconversion professionnelle – de rencontrer individuellement des managers d’HP.

Cette journée a un double objectif : créer un vivier de candidatures présentant un profil en lien avec les métiers d’HP – informatique, marketing, ressources humaines et finances – et sensibiliser les employés au recrutement de personnes handicapées.

En effet, chaque candidat est accompagné par un mentor qui lui fait découvrir son service, son quotidien, son parcours professionnel. Il lui apporte également des conseils pour faire avancer sa recherche d’emploi.

Le programme « handicap@hp » entend favoriser l’insertion des personnes handicapées, dans toutes les étapes de leur vie professionnelle :

Lors du recrutement : identifier sur le marché de l’emploi, les profils recherchés, en partenariat avec les écoles, universités et associations sur l’ensemble du territoire français.

Ensuite, maintenir et faire évoluer leurs postes : adaptation du poste de travail (sur mesure), tutorat d’accompagnement pour identifier les freins à la performance pendant 6 mois, formation pour améliorer les compétences.

Enfin, développer des actions en faveur de la prévention et de la ‘non-exclusion’.

« Depuis 1989 et la signature d’un accord entreprise sur le handicap, HP s’est engagée à faciliter la vie quotidienne de ses salariés : adaptation du poste de travail mais aussi du logement, financement de matériel médicalisé, aide aux conjoints handicapés…, déclare Karen Bressoux, co-responsable du programme « handicap@hp ». HP est le partenaire privilégié des écoles et des associations grenobloises pour les aider à mieux appréhender l’environnement de travail des personnes handicapées. »