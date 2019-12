« Les 10es Rencontres Etudiants Handicapés – Entreprises » sont organisées par HANDISUP Haute-Normandie jeudi 17 octobre à la Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan de 9h30 à 18h30.

Après le succès des Ateliers HANDISUP « 1000 Etudiants, 1000 Métiers », HANDISUP Haute-Normandie organise comme chaque année, depuis 10 ans, les « Rencontres Etudiants handicapés – Entreprises », destinées à tous les étudiants et jeunes diplômés handicapés à la recherche de stages, d’emplois d’été et de leur premier contrat de travail. « Les Rencontres HANDISUP » est la manifestation incontournable de la rentrée.

Ce forum réunira 100 étudiants et 40 entreprises, secteur privé ou public, investies dans le champ du handicap. Les entretiens de 15 minutes seront planifiés par HANDISUP en fonction des besoins et attentes. L’accueil et l’organisation sont assurés par des bénévoles de l’association formés à l’accueil de personnes handicapées. Pendant les 6 mois suivant le forum, HANDISUP accompagnera les entreprises et les étudiants facilitant ainsi la mise en place d’actions concrètes. Un jeune sur deux trouvera ce qu’il est venu chercher lors de ce forum grâce au travail sur le long terme mené en collaboration avec les entreprises.

A ce titre, il est important de souligner qu’au cours de cette journée, le Crédit Agricole Normandie-Seine et EDF signeront une convention de partenariat avec l’association. Dans un contexte de crise économique, ces partenariats montrent la confiance accordée à HANDISUP et son importance pour les nombreuses entreprises partenaires (plus de 20 partenaires).

L’Atelier HANDISUP « Comment faciliter la mobilité des étudiants handicapés ?»

Avant les entretiens prévus l’après-midi, la matinée sera consacrée à la mobilité des étudiants handicapés. Les étudiants sont-ils assez mobiles ? Comment l’entreprise peut-elle faciliter leur mobilité ? Les aides publiques sont-elles adaptées aux étudiants ? Telles sont quelques-unes des questions qui feront débat. Employeurs, étudiants et institutionnels exposeront leurs points de vue.