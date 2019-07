Le 10ème Prix de la Solidarité Sélection – France Bleusera décerné le lundi 10 décembre 2012, à partir de 19h,au Théâtre du Vieux-Colombier, Paris 6ème.





Organisé depuis 10 ans par le magazine Sélection Reader’s Digest, en partenariat avec France Bleu, le Prix de la Solidarité Sélection-France Bleu récompense chaque année dix associations à caractère humanitaire dont les représentants, essentiellement des bénévoles, ont fait l’objet de portraits diffusés dans le magazine et sur les antennes de France Bleu. En octobre dernier, les lecteurs de Sélection, les auditeurs de France Bleu et tous ceux qui encouragent l’engagement humanitaire ont voté pour l’association à laquelle ils étaient les plus sensibles. Le palmarès sera dévoilé lors de la soirée du lundi 10 décembre 2012. L’association qui aura obtenu le plus de voix recevra un chèque de 10 000€ de la part de Sélection Reader’s Digest, tandis qu’une enveloppe de 15 000€ sera répartie entre les autres associations par la Fondation du Crédit Mutuel.

Les 10 associations en lice du 10ème Prix de la Solidarité Sélection-France Bleu :

Joséphine pour la Beauté des femmes (Paris), représentée par Lucia Iraci : véritable “salon de beauté social” qui aide les femmes malmenées par la vie à retrouver confiance en elles et à se réapproprier leur image.

Mira Europe (L’Isle-sur-la-Sorgue), représentée par Frédéric Gaillanne : forme des chiens guides pour des jeunes enfants non voyants, une initiative unique en Europe.

Vagdespoir (Bordeaux), représentée par Ismaël Guilliorit : permet à des personnes handicapées de partager avec des valides la passion des sports de glisse et notamment le surf.

Simon de Cyrène (Vanves), représentée par Pauline de Cambourg : crée des maisons où cohabitent valides et non-valides, un concept inédit en France.

Ciné-ma Différence (Paris), représentée par Nicolas Guéchot : permet à des personnes polyhandicapées et autistes de pouvoir assister à des séances de cinéma.

Aide et Répit (Chamalières), représentée par Jean-Marie Antoine : offre une bouffée d’oxygène aux proches de patients atteints d’Alzheimer grâce à des “relayeuses”.

Mots et Regards (Saint-Denis), représentée par Katie Bournine : rompt l’isolement parles mots à travers l’écriture, la lecture et le conte partout où le plaisir de lire est absent pour des raisons sociales, culturelles ou physiques.

Un Coeur pour la Paix (Paris), représentée par Muriel Haïm : permet d’opérer gratuitement en Israël des enfants palestiniens atteints de graves malformations cardiaques.

Enfants Bonheur (Paris), représentée par Jacqueline Bonheur : met tout en oeuvre pour nourrir, habiller, scolariser et améliorer le quotidien de centaines d’enfants en détresse et notamment les rescapés du tremblement de terre d’Haïti.

AuditionSolidarité.org (Yzosse), représentée par Christine Bourger : répare d’anciennes prothèses auditives pour équiper des enfants sourds et malentendants à l’étranger, et sensibilise aussi les écoles de musique à la prévention auditive en France.