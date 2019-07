10eme fête de l’association le Goëland

La 10ème fête du GOËLAND au pays des cucurbitacées se déroulera à Roussay (Maine et Loire ) les 17 et 18 octobre prochains. Un programme exceptionnel pour ce 10ème anniversaire avec toujours de nombreuses animations et encore des nouveautés cette année :

– un sculpteur sur légumes et fruits sera présent le dimanche toute la journée et fera des démonstrations de cet art étonnant.

– Diffusion en direct des “Escapades de Petitrenaud”

Jean-Luc Petitrenaud, Antoine Westermann et Antony Clémot s’engagent à nos côtés :



France 5 diffusera le dimanche 18 octobre à 12H une émission spéciale des “Escapades de Petitrenaud” tournée le 15 septembre à la Ferme des Mauges, intitulée Du goût, des saveurs et beaucoup de coeur !



A travers cette chronique gourmande, Jean-Luc Petitrenaud fait un joli cadeau à l’association tout en faisant l’éloge des traditions culinaires de la région angevine. Dans son émission, avec délicatesse il se glisse dans l’histoire de l’association et intègre les adultes handicapés autour d’ateliers cuisine improvisés sur des balles de paille en plein air.

Un grand moment en perspective puisqu’il sera question aussi du GOËLAND et de la fête des cucurbitacées avec Antony Clémot et Antoine Westermann, grand chef et Directeur du célèbre restaurant parisien le Drouant.

En tournant cette émission dans un lieu d’accueil pour personnes handicapées, c’est pour le célèbre chroniqueur gastronomique “un retour aux sources et une manière de défi”, et aussi “une forme d’intégration douce des différences” selon la belle expression de Jean-Luc Petitrenaud,

Antony qui s’est engagé aux côtés de l’association depuis 2007 sera également présent au stand “dégustations” à la fête le dimanche de 14H à 17H et proposera avec son équipe 2500 douceurs sucrées, des crêpes et gaufres.

A noter qu’il sera possible de voir l’émission en direct sur écran géant lors de la fête.

L’association vous attend nombreux les 17 et 18 octobre !