100 taxis adaptés pour Taxis G7

La flotte Horizon de TAXIS G7 (taxi équipé d’une rampe d’accès pour assurer le transport des personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant) a atteint 100 véhicules : la garantie d’un service de qualité, qui permet de répondre à la demande 7j/7 et 24h/24 en région parisienne.

Taxis G7 a mis en place dès 2004 le service Horizon, dédié aux personnes à mobilité réduite, sous la forme d’une incitation financière. La société a ainsi attribué au total plus de 500 000 euros d’aides, permettant à des chauffeurs affiliés à son central de réservation d’accéder au statut d’artisan en acquérant une licence ainsi qu’un véhicule équipé d’une rampe d’accès.

L’engagement personnel des chauffeurs du service Taxis G7 Horizon répond d’ailleurs souvent à une vocation : anciens ambulanciers, anciens éducateurs, personnes touchées par le handicap d’un proche. Ils savent que ces courses nécessitent des attentions particulières, comme par exemple prendre le temps nécessaire pour aider le client à monter et descendre du véhicule. Le prix d’une course Horizon est le même qu’une course de taxi classique. Par ailleurs, Taxis G7 propose à ses clients de bénéficier du tiers payant pour leurs déplacements médicalisés. Ainsi, la prise en charge de l’assurance maladie est directement déduite du prix de la course simplifiant la gestion et évitant l’avance de trésorerie aux assurés sociaux. Au delà des 100 véhicules spécialement aménagés pour être accessible de plain-pied par les personnes en fauteuil roulant, Taxis G7 propose plus largement aux clients à mobilité réduite voyageant sans fauteuil une flotte de plus de 5 000 véhicules à plancher bas.

Le service Taxis G7 Horizon a été lauréat en 2012 du Recueil des bonnes pratiques et bons usages en termes d’accessibilité, publié par le Ministère du Développement durable et des transports.