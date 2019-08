100 000 euros d’aides en 2009 pour préparer l’avenir du patrimoine

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Demeure Historique pour l’Avenir du Patrimoine, reconnue d’intérêt public, dynamise différents projets en faveur de l’avenir du patrimoine privé ou public. Elle développe des actions de solidarité.

La Fondation Demeure Historique lance un appel à projets dans le cadre de ses trois missions prioritaires :

– encourager la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine protégé (public et privé) au titre des monuments historiques,

– favoriser l’accès de ce patrimoine au plus grand nombre, notamment aux personnes en situation de handicap,

– développer toute action de formation relative à ce patrimoine.

La Fondation Demeure Historique pour l’Avenir du Patrimoine apporte son soutien financier dans les domaines suivants :

– L’accessibilité des monuments

Objet : encourager un ou des programmes d’adaptation d’un monument à l’accueil des personnes handicapées (aménagement, équipement, supports pédagogiques, guide de visite…), que le handicap soit moteur, visuel, auditif ou intellectuel.

Dotation : 30.000 €

– L’accessibilité des jardins

Objet : encourager un ou des programmes d’adaptation d’un jardin à l’accueil des personnes handicapées (aménagement, équipement, supports pédagogiques, guide de visite, …), que le handicap soit moteur, visuel, auditif ou intellectuel.

Dotation : 20.000 €

– La restauration des monuments et jardins historiques

Objet : encourager un ou des programmes de conservation ou de restauration d’un monument ou de ses dépendances, protégés au titre des monuments historiques.

Dotation : 30.000 €

– La recherche

Objet : encourager et soutenir des jeunes étudiant dans le domaine du patrimoine culturel (économie, droit, architecture, histoire de l’art, sciences,…).

2 bourses d’étude de 5.000 € chacune

– La formation aux Métiers d’art

Objet : encourager et soutenir des jeunes étudiant dans le domaine de la restauration des monuments historiques (sculpture, peinture, dorure, taille de pierre, ébénisterie, ferronnerie…).

2 bourses de formation de 5.000 € chacune

Le règlement ainsi que les fiches à candidature sont à télécharger sur le site :

www.fondationdemeurehistorique.fr

Les dossiers de candidature devront être envoyés au plus tard le 31 mars 2009 pour les aides à projet et le 28 mai pour les bourses sous format électronique à contact@fondationdemeurehistorique.frou ou sur CD à

Fondation Demeure Historique 3, rue des Bernardins – 75005 Paris

Renseignements : 01 55 42 60 00