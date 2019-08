10 juin 2010 Opération “Les chefs solidaires” au profit de Sidaction

Pour participer à l’opération « les chefs solidaires » les professionnels peuvent s’inscrire en envoyant un mail à « les chefs solidaires » et Sidaction appellent les professionnels à se mobiliser contre le sida en reversant 10% de leur recette du jeudi 10 juin à Sidaction. Une opération de solidarité Faire bénéficier les personnes vivant avec le VIH en France comme à l’étranger, d’une alimentation saine et équilibrée, prendre en compte les problèmes nutritionnels spécifiques qu’elles rencontrent, font partie des missions de Sidaction. Pour l’association, il est donc important de faire appel aux restaurateurs.

Au-delà de la collecte de fonds et de la médiatisation de l’opération, « Les chefs solidaires » permettront de sensibiliser un large public à la lutte contre le sida, de faire comprendre que ce combat est l’affaire de tous, et de mettre en avant la solidarité des professionnels de la restauration. Un avantage fiscal pour les professionnels Les dons effectués par les professionnels de la restauration ouvrent droit à une réduction de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur les revenus égale à 60% du don dans la limité de 0,5% du chiffre d’affaires. Une utilisation des fonds rigoureuse 50 % des fonds nets collectés vont permettre de soutenir des actions de prévention et d’aide aux malades et 50 % serviront à financer la recherche. Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France. Dans son rapport publié en 2009, La Cour des comptes indique que « la situation de Sidaction apparaît solide au vu de son bilan » et souligne la transparence de l’association et la qualité de l’information apportée aux donateurs.

Participer c’est facile

chefsolidaires@sidaction.org Ou en téléphonant à Koffi Messan : 01 53 26 49 68

La liste des restaurants participants aux chefs solidaires est consultable sur www.sidaction.org Sidaction proposera aux restaurateurs qui le souhaitent un « kit chefs solidaires » comprenant :

– Des affiches de l’opération 2010

– Des T shirts pour le personnel

– Des préservatifs

– Des rubans rouges