10 jeux pour enfants autistes

En collaboration avec Hop Toys*, Handirect vous propose une sélection de jeux et outils ludiques pouvant être destinés aux enfants autistes.

1 Les oeufs expressions Faciales

Ces six œufs en bois ont chacun une expression faciale qui leur est propre : heureux, triste, fâché, excité, peureux, timide… Ils se manipulent, se position-nent sur leur cocotier pour créer des scènes autour des rapports humains, des expressions et des émotions. Dès 2 ans. Idées d’utilisation – Recréez des scènes de la vie quotidienne en variant les œufs, leurs inclinaisons sur leur cocotier, leurs positions entre eux…

28,90 euros

2 Le tableau de motivation astronaute

Cette affiche motive les utilisateurs et accompagne leurs efforts pour acquérir une habileté sociale. La première case accueille le picto-gramme du comportement à travailler. Huit défis différents sont proposés : dire avec des mots, regarder l’autre quand il me parle, saluer les autres, être poli, avoir de bonnes manières à table, partager, consoler un ami ou s’excuser, respecter la « bulle » de mon ami. Les petits carrés accueillent les « étoiles » aidant à souligner les réussites. En bas d’affiche, une case sert à poser le pictogramme « Bravo ! J’ai réussi ! ». Chacun des 17 pictogrammes est équipé de velcro.

Dès 3 ans. 19,90 euros

3 Pictogrammes Time-Timer – L’école

Un nouveau lot de 12 pictogrammes avec des actions et situations propres aux activités quotidiennes à l’école. Très facile à utiliser avec des illus-trations simples et faciles à comprendre, le pack comprend aussi un support sur le-quel poser bien en évidence et de manière accessible les images à côté du Time Timer. Le lot comporte un set de 12 picto-grammes en 5×5 cm, un support de cartes, une boîte transparente. Convient aussi bien aux enfants comme aux adultes qui ont besoin d’outils pour apprendre à gérer le temps. Existe aussi en version « Maison ».

19,90 euros

4 Time-Timer Plus

Il permet à l’enfant de « matérialiser » le temps grâce à son système atypique de représentation visuelle. Très simple d’utilisation : il suffit de tourner le disque rouge jusqu’à l’intervalle de temps désiré. La partie visible du disque rouge diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule jusqu’à disparaître complètement. Il permet à l’enfant de « voir » le temps qui passe et de mieux le quantifier. Le Time Timer a sa place partout : à la maison, en classe, lors de séances de thérapie ou de rééducation.

45,90 euros

5 Cahier de communication parlant

Ce cahier permet d’enregistrer des messages sur chacune des pages. Beau-coup de possibilités d’utilisation : imagier parlant (utiliser les cartes de vocabulaire) ; emploi du temps parlant ; séquences de gestes quotidiens parlant (étapes pour se préparer à aller se coucher en photo et parole) ; question-réponse (question d’un côté et réponse de l’autre côté).

29,90 euros

6 Carnet de Communication personnel

Petit format. Ce carnet solide est fait pour résister à une manipulation quotidienne. Chaque page en plastique possède une pochette transparente dans laquelle on peut glisser photo, illus-tration, pictogramme, etc. Les onglets, présents sur chaque page, sont utilisés pour classer l’information par thème (à la maison, à l’école…).

18,90 euros

7 La veilleuse tortue aquatique

Une toute nouvelle tortue avec des mélodies apaisantes et de super effets lumineux ! L’animation projetée est vraiment très belle : des vagues qui s’animent sur tout un mur… nous donnent presque l’impression de nager sous l’eau avec la tortue. Ses doux effets sonores et lumineux aident les enfants à s’endormir ou à se relaxer. Dès la naissance.Fonctionnalités : effet sous-marin, carapace trans-lucide illuminée, deux mélodies apaisantes avec volume ajustable au choix : mélodie « Tranquille » et vagues « Océane », arrêt automatique après 23 minutes, ajustement de la luminosité/mouvement des vagues.

44,90 euros

8 Trouver Monty

Le but du jeu ? Reproduisez les scènes sur les cartons de jeu en positionnant correctement le chat (Monty), le lit, la couverture, l’oreiller… Ce jeu permet de faire travailler de manière ludique le vocabulaire des prépositions (dessus, derrière, à gauche, dessous…) et le repérage spatial. Plusieurs modes de jeu sont proposés : memory, devinette, construction de scènes… Contient 34 cartes modèles (dim. 5,5 x 5,5 cm) et 1 dé à symboles utilisé pour des variantes de jeu. Dès 4 ans. On aime : Trouver Monty permet d’entraîner la perception spatiale et favorise le développement du langage : les enfants reconstruisent ce qu’ils ont vu ou bien le décrivent.

25,90 euros





9 La petite toupie

!Cette toupie d’équilibre stimule le mouvement et le sens vestibulaire chez les plus jeunes utilisateurs. Les enfants adorent se blottir à l’intérieur et apprennent à la faire basculer en utilisant le poids de leur corps. Retournée, elle devient une mon-tagne à escalader. Mais elle peut tout aussi bien servir de cachette secrète … Elle offre une protection anti-pincement des mains et de la tête et une forme étudiée per-mettant un mouvement à vitesse graduelle, notamment en fin de balancement. Diam. 68 cm. Haut. 26.50 cm. En plastique orange. Poids maxi 30 kg environ. Dès 9 mois et jusqu’à 4-5 ans environ.

On aime : Sa Qualité ! Une tou-pie de rééducation et d’équilibre extrêmement solide aux finitions irréprochables. Design de pro. Son design très étudié répond aux besoins des plus jeunes afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Sécurité et Recommandations : Utilisation dès 9 mois. L’enfant est assis dans la toupie et l’adulte le balance, le fait tourner douce-ment. Dès 1 an et jusqu’à 4-5 ans, l’enfant apprend à utiliser la force centrifuge de son corps pour faire tourner la toupie. Idées d’utilisation – Remplis-sez cette toupie de balles pour la transformer en mini-piscine à balles ! L’enfant adorera se glisser au milieu de celles-ci. Il aimera aussi vider la toupie de ces balles pour les transvaser dans un autre récipient. Retournez la toupie : elle devient un mini-toboggan ! Ou une montagne à escalader…

45,90 euros.





10 Le sable Kinetic

Ce sable a une texture étonnante ! Aérien, en mouvement, léger comme de la mie de pain et doux comme du duvet, le sable kinetic est constitué de 98 % de sable naturel. Il a été modifié selon un nouveau processus pour apporter une sensation tactile incroyable ! Le manipuler ap-porte une sensation de bien-être, de relaxation. Il peut très facilement être modelé en différentes formes. Uti-lisation conseillée en inté-rieur. Conditionné en sac de 1kg. Dès 3 ans. 14,90 euros

* HopToys société distributrice de jeux et outils ludiques adaptés à l’apprentissage et la rééducation d’enfants et seniors handicapés ou atteints de troubles autistiques. www.hoptoys.fr