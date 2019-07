10 ESAT et EA nommés aux Trophées HandiResponsables 2013

Innovation, Compétences et Handicap : voici 3 maîtres mots qui qualifient les ESAT et EA retenus par le jury de la seconde édition des Trophées HandiResponsables. Sous la Présidence de Patrick GOHET, le jury des Trophées 2013 a distingué des prestations d’établissements du secteur protégé et adapté, un choix difficile parmi 40 dossiers de grande qualité.





Les « Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables » ont pour but de valoriser des prestations remarquables délivrées par des structures du secteur protégé et adapté (ESAT, EA ou Groupement d’ESAT et/ou d’EA) en réponse aux besoins des donneurs d’ordres publics ou privés. La remise des « Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables », le 6 juin 2013, se déroulera sous le haut patronage de Marie-Arlette CARLOTTI Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et de Benoit HAMON, Ministre délégué chargé de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation.

L’évènement sera animé par Eglantine EMEYÉ, dont chacun connaît l’engagement (www.lachaineducoeur.fr).

LES NOMMÉS

CATEGORIE COOPÉRATION

ESATCO, Côtes d’Armor. Partenaire : Crédit Agricole des Côtes d’Armor.

Depuis début septembre 2012, l’Association ADAPEI 22 a réuni l’ensemble de ses structures « Travail protégé », autour de la marque « ESATCO ». Ce groupement d’établissements offre un multiservice. 4 métiers ont été spécifiquement développés pour répondre aux besoins du groupe Crédit Agricole : administratif, collecte de documents confidentiels, opération de déneigement et autres activités d’entretien. Cette prestation répond aux attentes qualitatives du groupe mais présente également un intérêt pédagogique particulier pour les travailleurs.

AlterEos, Nord. Partenaire : France Télécom Orange

AlterEos assure la gestion, l’archivage et la diffusion des courriers clients, dans les centres gestionnaires du groupe France Télécom Orange. En développant un nouveau processus de dématérialisation accessible à un personnel handicapé, AlterEos se positionne comme un des leaders sur le marché de la numérisation et de la gestion électronique de documents.

APF Entreprises Villeurbanne et Marseille, Rhône et Bouches-du-Rhône. Partenaire : Groupe BPCE. Depuis 2004, l’APF Entreprises assure le nettoyage des DAB (Distributeurs automatiques de Billets) et GAB (Guichets Automatiques Bancaires) du groupe BPCE. Ce partenariat est né d’une volonté de pérenniser et d’étendre cette prestation grâce à une offre multi-site régionale.

CATEGORIE ADAPTATION

Esat Hoffer & Esat Betty Launay, Hauts-de-Seine. Partenaire : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP/HP)

Ces deux ESAT développent la conception et la fabrication de vêtements techniques adaptés aux nourrissons prématurés ou hypotrophes (de petit poids), en particulier pour la sortie de l’incubateur («la couveuse») et toute la poursuite du séjour hospitalier. Inédit, ce vêtement est breveté depuis 2009.

DEAFI, Seine-Saint-Denis. Partenaire : SFR

Deafi propose une prestation de vidéo-conseiller assurée par des personnes sourdes. Cette activité a été mise en place et adaptée grâce à une formation à l’AFPA de « Conseiller Service Client à Distance ». Elle permet ainsi de développer l’employabilité des personnes sourdes. La prochaine étape du projet consiste à le déployer en région.

La Ferme de Chosal, Haute-Savoie. Partenaire : Communauté de Communes du Pays de Cruseilles en Haute-Savoie

La Ferme de Chosal gère la plantation et l’entretien de stations d’épuration biologiques par filtres plantés, de roseaux (phragmites). L’ESAT propose de transférer ce savoir-faire à d’autres établissements par une formation mise en place avec le Centre de Formation Grenoblois (IFTS). Cette prestation répond à un triple enjeu d’aspect coopératif, environnemental et social.

CATEGORIE ACCOMPAGNEMENT

AMPLOI, Oise. Partenaire : Natixis

L’entreprise adaptée Amploi assure en co-traitance avec Docapost, les flux de courrier de différents sites Natixis. L’établissement a su répondre au cahier des charges exigeant de la banque grâce aux formations mises en place et au niveau de compétences atteint par les travailleurs handicapés.

Esat Cotra, Yvelines. Partenaire: les Laboratoires GlaxoSmithKline.

Depuis début 2012, COTRA effectue pour les laboratoires GlaxoSmithKline, le traitement administratif des notes de frais, courrier et paiement des 900 salariés du groupe. La prestation comprend différentes tâches administratives, de saisie, de numérisation et de classement. Ce partenariat a permis une forte cohésion de l’équipe des travailleurs.

Esat Hors les murs APAJH 69, Rhône. Partenaire : SNCF

Il propose, en partenariat avec l’ESAT MESSIDOR, une prestation d’enrubannage des barres d’alimentation électrique des locomotives de la SNCF. Les travailleurs sont mis à disposition de manière individuelle ou collective avec pour objectif à terme, leur insertion professionnelle en milieu ordinaire.

Centre de la Gabrielle, Seine-et-Marne. Partenaire : DIRECCTE Ile-de-France

Regroupant 12 établissements de services médico-sociaux privés à but non lucratif et une entreprise adaptée, CAP VAE propose une validation des compétences professionnelles des personnes travaillant en ESAT pour un accompagnement vers le milieu ordinaire.

Plus d’informations sur le site Internet dédié : www.trophees-handiresponsables.com