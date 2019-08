10 entreprises se mobilisent pour les Rencontres Handicap @ Issy

Bouygues Immobilier, Bouygues Telecom, Cisco, Coca-Cola Entreprise, Eurosport, FRANCE 24, La Banque Postale, Sodexo, Steria et TF1 organisent la 2e édition des Rencontres Handicap @ Issy en partenariat avec la Mairie d’Issy-les-Moulineaux, Seine Ouest Entreprise & Emploi, et les associations Agefiph, Aris, Arpeje’h, Défi RH, EICAR, Hand’igs, Job in Live, TADEO, TH Conseil et Tremplin.

A l’occasion de cette journée Portes Ouvertes, les personnes en situation de handicap pourront découvrir les différentes activités et métiers propres aux entreprises participantes. Cette initiative aura lieu le mercredi 14 mars 2012 de 9h30 à 16h00 à l’auditorium de Bouygues Télécom (82, rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux).

Des collaborateurs de chaque entreprise seront présents pour les recevoir et leur présenter les actions mises en place en faveur du handicap dans chacune des structures. La journée sera ponctuée d’une conférence, d’un débat, de rencontres et d’ateliers.

La découverte des métiers des entreprises

Cette journée est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap, étudiantes ou en poste, en formation ou en recherche d’emploi, qui souhaitent s’informer sur les métiers exercés au sein des dix compagnies organisatrices et de leurs sièges. Tous les participants pourront ainsi découvrir les dix sociétés, leaders sur leur marché respectif, et échanger avec les employés qui y travaillent au quotidien.

Les inscriptions se font jusqu’au 12 mars 2012 via un site dédié créé spécialement pour l’occasion :

www.cisco.fr/rencontres-handicap