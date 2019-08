10 conseils pour échapper à l’épidémie de gastro-entérite

Alors que les cas de gastro-entérites sont actuellement en forte augmentation et devraient dépasser le seuil épidémique à partir de la semaine du 20 janvier, le groupe Mondial Assistance vient de publier, à titre préventif, une liste de 10 conseils approuvés par les médecins pour détecter, et éviter d’attraper la gastro-entérite.

« Petit rappel sur la gastro-entérite

La gastro-entérite, dont le nom commun est également « gastro » est une infection digestive courante. La contamination se fait essentiellement par les mains, la consommation d’eau « impure », des bactéries ou toxines, des virus, et plus rarement des parasites (surtout dans l’eau, les fruits et les légumes). Dans des cas extrêmement rares, (qui touche environ 0.1 % des voyageurs), la gastro peut être due à des poisons ou métaux lourds comme le plomb et le mercure.

Les symptômes

Les principaux symptômes sont : nausée, douleur abdominale, vomissement, diarrhée, fièvre, maux de tête et fatigue physique. Dans le cas d’une gastro-entérite aigüe (GEA), le résultat pour le patient est un risque de déshydratation qui, lorsqu’elle est mal soignée, surtout dans un pays chaud, à un âge avancé ou chez les petits enfants, aboutit souvent à une déshydratation potentiellement redoutable voire mortelle.

Les 10 conseils pour éviter la gastro-entérite chez soi ou en voyage

Ne pas oublier de se laver les mains avant et après manger, après être allé aux toilettes et en règle générale après chaque passage dans un lieu public. Utiliser une solution hydro-alcoolique quand il est impossible de se laver les mains. Respecter les consignes d’hygiène en cuisinant : laver les aliments, les préparer sur un plan de travail propre, et bien les cuire. Faire attention aux règles d’hygiène quel que soit le lieu où vous vous trouvez, à votre domicile ou dans un restaurant : même dans un lieu d’aspect propre, de la simple glace pilée dans un cocktail peut entrainer une gastro carabinée. Seuls les essuie-mains en papier jetable sont sûrs. Les sèche-mains à air pulsé entrainent la multiplication des bactéries sur les mains après le séchage. Gare aussi aux serviettes dans les lieux publics ! Ne pas boire l’eau du robinet dans les pays exotiques. Prendre toujours des bouteilles d’eau fermées. En cas de buffet dans un hôtel, vérifier que la nourriture est bien conservée dans des bacs adéquats (pas des assiettes) et non exposée à température ambiante. Privilégiez toujours les aliments cuits ou des fruits et légumes qui puissent être pelés. Penser d’ailleurs à bien conserver les aliments lors des déplacements (randonnée, trekking etc.). Les aliments froids doivent être conservés à 4°, entretenir sa glacière est essentiel et faire attention à ne pas stocker les viandes crues avec les aliments cuits Pour résumer, penser à prendre une trousse à outil d’urgence qui permettra véritablement de prévenir le risque GEA avec à l’intérieur : une solution hydro-alcoolique, des essuie-mains en papier, des aliments d’urgence (fruits secs, sachets de soupe, céréales) au cas où il n’y ait pas d’endroit correct pour manger à proximité, et quelques paires de gants en latex. Bon à savoir : le téléphone portable fait partie des objets les plus sales de notre quotidien. Sans aller jusqu’à se laver les mains après chaque utilisation, mieux vaut éviter de le prêter et penser à le nettoyer de temps à autre !

Si malgré toutes ces recommandations une gastro-entérite n’a pu être évitée et en attendant la consultation d’un médecin, voici les conseils de Catherine Porte-Arondelle, Directeur Médical de Mondial Assistance pour la soigner : « Nous recommandons au patient de se réhydrater avec de l’eau minérale, du bouillon ou des boissons légèrement sucrées. Il est également important de mettre son système digestif au repos pendant 24h, avec uniquement des aliments liquides, et de réintroduire progressivement, dans un second temps, les féculents, les viandes, les poissons bien cuits, et les biscuits », qui ajoute une dernière recommandation : « Les médicaments anti diarrhéiques, anti vomitifs et antispasmodiques peuvent s’avérer très utiles en voyage, mais les mécanismes comme les diarrhées et vomissements aident aussi à évacuer les bactéries de l’organisme, il est donc très important pour le patient de se poser dans un endroit fixe pendant au moins 48h, le temps que « l’orage » passe. Si jamais les symptômes s’aggravent ou qu’il n’y a pas d’amélioration au bout de 48h, il est important de consulter un médecin car même à l’étranger, il y a toujours une possibilité de trouver un médecin sur place.»