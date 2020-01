10, 11 & 12 juin 2009

La 15e édition du salon Handica se déroulera les 10, 11 et 12 juin prochains au Parc Eurexpo de Lyon.Avec plus de 25 000 visiteurs sur 3 jours, 15 000 m² d’exposition et environ 280 exposants, le salon professionnel et grand public Handica présente les dernières innovations en matière d’aides techniques et/ou de services permettant aux personnes handicapées ou aux personnes âgées de rester autonomes dans tous les domaines de la vie quel que soit leur handicap.

C’est devenu le rendez-vous incontournable de toutes les personnes concernées du secteur de Lyon : les personnes handicapées et âgées et leur entourage au premier chef, mais également les industriels, fabricants et revendeurs d’aides techniques et de matériels adaptés, les établissements sociaux et médico-sociaux, les professionnels de la santé et du social, les collectivités…

Les 3 grandes nouveautés de cette 15e édition

– La Maison de l’Autonomie : l’accessibilité du logement mis à l’honneur.

– L’espace « Grand Age » : une plate-forme dédiée à la perte d’autonomie des plus âgés.

– L’espace « Emploi / Formation » : un espace recrutement (bourse de l’emploi) et un espace ateliers avec des interventions d’experts en collaboration avec des responsables de ressources humaines.

Infos pratiques

Le salon sera ouvert les 10, 11 et 12 juin 2009 à Lyon (Eurexpo, Halls 9 & 10) de 9h30 à 18h30 les mercredi 10 et jeudi 11 et de 9h30 à 18h00 le vendredi 12. L’entrée est gratuite. De nombreuses facilités pour les visiteurs sont mises en place (prêt de fauteuils roulants, informations en braille et gros caractères, boucles magnétiques…).

Plus d’informations sur www.handica-expo.com