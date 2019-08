1 000 Choeurs pour un Regard

“Mille choeurs pour un regard” est devenu le premier événement choral dans notre pays. Il permet au plus grand nombre de chorales et de choeurs, seuls ou rassemblés, de chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré, populaire ou classique à l’occasion de concerts donnés dans toute la France au profit de RETINA FRANCE. Ces concerts permettent de financer des programmes et bourses de recherche et de mieux faire connaître au public les maladies de la vue.

La 14e édition de “Mille choeurs pour un regard” est terminée et nous préparons activement la 15e. Avec 700 concerts et 2 000 chorales participantes, nous pouvons être fiers de l’implication des chorales à nos côtés. Le bilan des concerts a atteint la somme de 430 000 euros et permettra de financer les programmes de recherche sélectionnés par notre Comité Scientifique présidé par le Professeur Jean-Louis DUFIER ainsi que le laboratoire de recherche, le CERTO, (Centre d’étude et de Recherches Thérapeutiques en Ophtalmologie, dirigé par le Docteur Marc Abitbol).

La prochaine édition aura lieu les 19, 20 et 21 mars 2010 (possibilité de programmer votre concert durant la période de Mars/Avril à titre exceptionnel en raison de problème de salle ou de programmation personnelle) et les dossiers d’inscription seront envoyés à la mi-septembre à toutes les chorales.

Chaque année, c’est près de 2 000 chorales qui participent, que vous soyez :

un ensemble vocal

une batterie fanfare,

une chorale d’enfants,

un orchestre, n’hésitez pas à rejoindre les rangs !

Déroulement :

Chaque chorale choisit librement le programme, l’heure et le lieu de son concert en fonction de ses habitudes, de son répertoire et de son public. Beaucoup de concerts font intervenir plusieurs chorales soit successivement soit simultanément. RETINA FRANCE assiste les organisateurs dans leurs démarches (pas de déclaration Sacem pour les chorales), fournit des affiches, tracts, fonds de programmes… et assure la promotion de l’événement dans la presse nationale et régionale.

Chaque année, la manifestation est parrainée par un chanteur de renom qui compose une chanson originale à cette occasion. Toutes les chorales participantes sont invitées à inscrire cette chanson à leur programme, la partition leur est envoyée gratuitement.

Les parrains des précédentes éditions étaient :

1996 : Yves DUTEIL

1997 : Claude NOUGARO

1998 : Gilbert MONTAGNÉ

1999 : Michel FUGAIN

2000 : Pierre BACHELET

2001 : NICOLETTA

2002 : Pierre PERRET

2003 : Jean FERRAT

2004 : Laurent VOULZY

2005 : Les Petits Chanteurs de Saint-Marc

2006 : Yves DUTEIL

2007 : Umberto TOZZI

2008 : Nolwenn LEROY

2009 : Ruben VELAZQUEZ

2010 : Gilbert MONTAGNE

Avec la chanson “Mille choeurs, un regard” réadaptée pour les chorales par Ruben VELAZQUEZ.

La partition est disponible à 4 voix (voix séparées et partition piano)

Les inscriptions sont ouvertes !