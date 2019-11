01 42 63 03 03: le service téléphonique « écoute-famille » ouvert tout l’été

Créé il y a plus de 10 ans par l’UNAFAM, le service écoute-famille est destiné à toutes celles et ceux dont un proche souffre de troubles psychiques (psychose, névrose et dépression sévères, addiction…). En ligne, des écoutantes psychologues confirmées répondent aux besoins d’information, de conseils, de recherche de structures, etc. L’échange direct et discret que permet le téléphone offre aux personnes la possibilité d’exprimer aussi leurs préoccupations, leurs doutes et leurs difficultés face aux troubles. Les écoutantes psychologues du service écoute-famille sont formées pour apporter un soutien et des informations sur la santé mentale dans les domaines psychologiques, médicaux, sociaux et juridiques. Le succès croissant de ce service conduit l ‘UNAFAM à le rendre accessible toute l’année et

particulièrement pendant l’été.

Le service est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h (vendredi 17h). En dehors des heures ouvrables, il est possible de laisser un message sur répondeur pour être rappelé.

Le service écoute-famille en chiffres:

– 800 à 1000 appels par mois (50% de province, 50% région parisienne)

– 78% des appels proviennent de la famille ou des proches

– dans 37% des cas, la famille se sent isolée et démunie.

Contact