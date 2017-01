Entreprendre avec son Handicap, c’est possible

L’Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés (UPTIH) est le 1er et seul réseau d’entrepreneurs en situation de handicap en France. Au lendemain de la SEEPH[1] 2016 et à la veille des élections présidentielles, une actualité riche à partager. Article réalisé par notre partenaire L’UPTIH.

Quoi de neuf à l’UPTIH ?

Le 1er décembre dernier au Hub de la BPI, l’UPTIH a organisé la 1ère édition de son évènement annuel « UPTIH L’Annuelle ». Plus de 120 participants se sont rassemblés pour célébrer l’entrepreneuriat des Travailleurs Handicapés, lors d’une soirée exceptionnelle autour de témoignages de TIH et de leurs bénévoles accompagnateurs, mais aussi de partenaires de l’association tels que le RSI, la Fondation PwC France et Afrique francophone, AG2R La Mondiale et la Fondation Entreprendre.

Une soirée pleine de surprises, grâce aux prises de paroles d’entrepreneurs TH présents dans l’assistance et aux réactions en live sur Twitter (#uptihannuelle), mais aussi accessible grâce aux prestations de transcription instantanée et de LSF de Tadéo. La soirée s’est clôturée par un magnifique cocktail orchestré par l’ESAT Les Ateliers de Jemmapes, un grand bravo et merci à l’ensemble des intervenants et participants !

#TIH, créateurs d’emplois pour tous : après cette 1ère édition réussie, nous vous invitons d’ores et déjà à la 2nde édition d’UPTIH L’Annuelle qui se tiendra la 1ère quinzaine de décembre 2017 !

2017 : quelles réflexions de l’UPTIH à la veille des élections présidentielles ?

À l’instar du marché de l’emploi en général, plus que jamais l’entrepreneuriat se pose comme une étape ou une possibilité dans le parcours professionnel des travailleurs handicapés.

Près de 72 000 travailleurs handicapés font ce choix, soit en 2nde partie de carrière suite à un parcours dans le salariat classique, soit en étape qualifiante à la sortie de leurs études qui peut les amener à développer de nouvelles compétences, démontrer de leur valeur professionnelle en galop d’essai aboutissant parfois à un retour dans le salariat classique.

L’entrepreneuriat des travailleurs handicapés pose aussi le sujet fondamental du maintien dans l’emploi d’entrepreneurs déjà installés, fragilisés par la survenance temporaire ou définitive d’une situation de handicap à un moment donné de leur parcours de vie, comme nous le confirme notre partenaire le Régime Social des Indépendants.

À nos candidats à la présidentielle, nous adressons les propositions suivantes :

Aidez-nous à soutenir les Travailleurs Indépendants Handicapés , acteurs économiques à part entière, créateurs d’emplois pour tous (pour eux-mêmes, pour d’autres y compris des personnes valides !) ;

, acteurs économiques à part entière, créateurs d’emplois pour tous (pour eux-mêmes, pour d’autres y compris des personnes valides !) ; Facilitez l’accès à des moyens ou ressources nécessaires pour entreprendre : système de protection sociale adapté à la nature de ces entrepreneurs, financements d’amorçage, co-workings et outils numériques accessibles, assurances professionnelles adaptées, prise en compte générale des TIH par les acteurs traditionnels – publics et privés – de l’entrepreneuriat, etc. ;

: système de protection sociale adapté à la nature de ces entrepreneurs, financements d’amorçage, co-workings et outils numériques accessibles, assurances professionnelles adaptées, prise en compte générale des TIH par les acteurs traditionnels – publics et privés – de l’entrepreneuriat, etc. ; Responsabilisez les donneurs d’ordre publics et privés à s’ouvrir à des fournisseurs ou prestataires en situation de handicap, créateurs de valeur et professionnels.

Un grand pas a été franchi en août 2015 grâce à la loi Macron, suivi du décret d’application en janvier 2016 favorisant le recours aux TIH dans le cadre de la sous-traitance possible au titre de l’obligation d’emploi des structures assujetties. Ensemble, continuons à avancer pas à pas vers une pleine reconnaissance des Travailleurs Indépendants Handicapés !

Excellentes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2017 !

Photo : Didier Roche, président de l’UPTIH (au centre – en mauve), entourée par les membres de son équipe.

[1] Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées