Témoignages de patients: Deux auteurs récompensés

Deux auteurs ont été récompensés lors du concours « Paroles et Talents de patients 2016 » qui met en valeur des témoignages de patients sur leur quotidien avec une maladie ou un handicap.

Lancé en 2008, le concours « Paroles de patients » (9e édition) est le premier prix littéraire qui récompense l’écriture de témoignages de patients sur la maladie. Il est complété, depuis 2014, par le concours « Talents de patients » (3ème édition) qui est quant à lui le premier prix récompensant un témoignage sur la maladie, quelle que soit sa forme d’expression : vidéos, enregistrements audio, photos, blogs, poèmes, romans graphiques, livres auto-édités…

Ainsi le « Prix Paroles de Patients 2016 » a été attribué au « Journal d’un vampire en pyjama » de Mathias Malzieu. Dans son journal de voyage au pays de l’aplasie médullaire (une maladie qui détruit le système immunitaire), Mathias Malzieu raconte sa plongée dans l’univers des nymfirmières avec des « pommes de terre » sur la tête (des charlottes) et des « assomnifères ». Ce récit, c’est le vaisseau spécial qu’il a dû se confectionner pour survivre à sa propre guerre des étoiles, faite de ponctions, de greffes de moelle. Le vampire en pyjama qu’il est devenu, reste pétillant, accro à son skate – il est le premier patient de l’hôpital Saint-Louis à venir à sa consultation en planche à roulettes – et accro à la vie : il se réfugie dans l’imaginaire, dans un univers poétique et musical à la Boris Vian, version Ecume des jours, pour supporter l’insupportable.

Le Prix Talents de Patients 2016 a été décerné au documentaire « Pour quelques barres de chocolat » de Vanessa Gauthier. Changement de décor pour un témoignage tout aussi prenant sur le diabète de type I : le documentaire-voyage « Pour quelques barres de chocolat » filme le quotidien de petits diabétiques, dans le monde d’enfants d’une colonie de vacances, tous atteints de cette maladie invisible mais ô combien sournoise et contraignante. Ils bougent, jouent, dessinent… et apprivoisent, le temps d’une parenthèse de quinze jours, la peur des malaises, des piqûres et l’idée que la maladie sera là « pour toujours ».

Cette année encore, le jury a été ébloui par la qualité et l’originalité des témoignages de patients soumis pour le concours : « Le cru 2016 des témoignages de patients est émouvant et magnifique de sincérité. Au-delà de la qualité littéraire et artistique des œuvres en compétition cette année, le palmarès 2016 montre la volonté des patients de se libérer de l’accessoire et de se concentrer sur l’essentiel : créer, partager, bouger, voir des amis… Le combat contre la maladie a changé leur vie, certes, mais ils l’apprécient d’autant plus. Ils savent que la vie a un sens, une valeur et ils le disent haut et fort : ils aimeraient pouvoir nous convaincre de ne pas attendre la maladie pour la savourer ».

L’ensemble des œuvres présentées pour ces deux concours sont accessibles en ligne via la plateforme : www.parolesdepatients.org.

