Ressources humaines : L’AFMD publie un E-book pour intégrer le handicap

Intégrer le handicap dans la gestion des ressources humaines, tel est l’objectif de l’E-book publié par l’AFMD.

L’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD), publie un e-book pour l’intégration du handicap dans la gestion des ressources humaines. Intitulé : « Le handicap intégré à la gestion des ressources humaines : boîte à idées pour un véritable handi-management », ce document a été réalisé avec le soutien du Groupe La Poste, de Hewlett Packard Enterprise et de L’Oréal.

« L’évolution de carrière des personnes en situation de handicap demeure un véritable enjeu de société et d’entreprise : seules 6% d’entre elles sont cadres – contre 18% des actifs, et moins de 2% occupent des postes de direction, soulignent les auteurs du E-Book. Si le faible niveau de formation initiale de ces travailleurs est un argument souvent avancé, le rôle joué par la discrimination – consciente ou non – ne doit pas être sous-estimé ». Cet ouvrage a pour but d’intégrer le handicap en incitant les managers et responsables diversité à s’interroger sur les freins et les leviers présents dans les parcours des personnes en situation de handicap et de valoriser des projets originaux mis en place par des acteurs des champs du handicap, de la santé au travail, et plus largement de la diversité. Il propose de découvrir et étudier 42 cas pratiques, ainsi que des regards d’experts et des témoignages sous la forme de contenus multimédias.

Disponible en ligne gratuitement, le e-book est consultable sur ordinateur, sur tablette ou en version imprimée. Il a été conçu en tenant compte des recommandations liées à l’accessibilité.

L’AFMD a été créée en 207. Elle se mobilise pour faire évoluer les pratiques managériales en matière de lutte contre les discriminations et professionnaliser le management des diversités, levier de performance sociale, sociétale et économique. Elle propose à ses membres (entreprises, administrations, grandes écoles et universités…) des pistes d’actions en s’appuyant sur les retours d’expériences de ses adhérents, dans une logique de coproduction avec ses partenaires académiques et associatifs. Riche de plus de 125 membres, l’AFMD s’impose comme une interface de référence avec le monde institutionnel et politique.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur : www.afmd.fr