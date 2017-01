Rencontres Handiagora : Rassemblement inédit autour du handicap au travail

Les 3e Rencontres Handiagora auront lieu à Lyon le mercredi 10 mai 2017.

Article réalisé en partenariat avec Handiagora. Handiagora, facilitateur pour l’emploi de personnes « pas ordinaires », accompagne sur mesure les employeurs privés et publics pour réussir la combinaison handicap et emploi depuis 2013. La création des « Rencontres Handiagora » à Lyon en 2014 est directement liée à la volonté de proposer de nouvelles passerelles pour contribuer à la construction des projets professionnels des jeunes et des adultes handicapés en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, et ainsi ouvrir plus facilement les portes des emplois aux talents des personnes handicapées. C’est une forte ambition pour un « petit poucet » ! En 2017, nous nous associons au magazine Handirect et à Handi-Sup Auvergne pour faire évoluer les 3èmes Rencontres Handiagora. On garde le meilleur et on améliore la formule pour favoriser le rassemblement inédit des acteurs et des personnes concernés par les démarches pour favoriser l’émergence et l’expression des talents professionnels de personnes « extra » ordinaires !

Quels sont les objectifs de cette journée ?

Cette journée « particulière » se veut un lieu de partage, de réflexions mutuelles et d’échanges sur l’emploi des personnes en situation de handicap. C’est une thématique qui n’est malheureusement pas nouvelle, mais nous avons l’ambition de l’aborder avec une approche originale.

Nous voulons ainsi réunir dans un même lieu des employeurs publics et privés, des organismes de formation, des prestataires spécialisés pour l’adaptation des situations de travail, des acteurs institutionnels, des dispositifs d’accompagnement pour qu’ils trouvent des opportunités de se parler, d’échanger leurs pratiques, de partager avec les visiteurs sur les dernières innovations sociales et réglementaires, proposer des offres d’emploi et d’alternance, des parcours de formation adaptés, des solutions techniques face aux besoins d’aménagement…

Les prochaines Rencontres Handiagora répondent ainsi à trois idées forces :

Eclairer les projets professionnels des jeunes et des adultes handicapés en lien direct avec les besoins des employeurs pour renforcer les opportunités à terme de recrutement en particulier par l’alternance et pour cela proposer des rencontres autour des conditions d’exercices et d’accès aux métiers, à la formation. Au-delà d’un forum emploi, c’est aussi un salon des métiers, de la formation ouvert à tous y compris aux jeunes scolaires !

Eclairer les employeurs, le public sur les évolutions récentes de la réglementation et sur les solutions innovantes à mobiliser pour concrétiser dans les entreprises l'expression des talents des jeunes et adultes handicapés : des tables-rondes, des débats, des présentations métiers ou dispositifs sont accessibles à tous les visiteurs, employeurs, personnes concernées, professionnels du secteur. Les organismes spécialisés, les professionnels de l'emploi et du handicap seront présents tout au long de la journée.

Pour répondre à ces objectifs, nous aménageons le lieu et le programme de la journée pour permettre aux visiteurs une grande facilité de contacts et d’informations. L’organisation de la manifestation un mercredi favorise la mobilisation des jeunes, scolaires et étudiants.

Une zone d’accueil et d’orientation est prévue pour conseiller les visiteurs sur le meilleur parti à tirer de la manifestation et qualifier les cv déposés en vérifiant leur « actualité ».

Toute la journée, les espaces Formation, Accompagnement, Aides techniques seront accessibles à l’ensemble des visiteurs. Toute la matinée, les espaces Débat et Conférence accueilleront intervenants experts, professionnels des métiers, témoins clés sur des thématiques d’actualité et sur les champs de l’emploi et du handicap. L’après-midi, l’espace Employeurs sera ouvert aux visiteurs et candidats pour multiplier les contacts, les échanges avec des recruteurs et managers des secteurs privés et publics. L’information sur les acteurs, employeurs mobilisés, offres de recrutement, de formation, métiers sera communiquée le plus en amont possible au service public de l’emploi et aux structures qui accompagne les personnes handicapées pour préparer en amont les visites.

Quels profils de visiteurs attendez-vous ?

Nos cibles sont larges : jeunes, scolaires, étudiants, diplômés, demandeurs d’emploi ou salariés en situation de handicap ou en risque de licenciement pour inaptitude.

Nous accueillerons comme les éditions précédentes des enseignants référents, des coordinateurs d’ULIS, des chargés d’insertion, des représentants associatifs, les familles des jeunes, …

Pour cette édition, les visiteurs attendus comptent également les dirigeants d’entreprise, les RH et représentants d’employeurs, les représentants de CHSCT, les missions handicap, les professionnels de la santé au travail, les professionnels de l’insertion, du handicap, susceptibles d’être intéressés à croiser des confrères, à échanger avec des collègues ou à trouver des prestataires pertinents en fonction des situations rencontrées.

Nous espérons que la mobilisation des visiteurs s’étendra à l’ensemble de la région et pas seulement à Lyon Métropole. Les éditions précédentes ont attiré des visiteurs de Grenoble, Saint Etienne, Valence, Bourg-en-Bresse dans une proportion d’un peu plus 30%.

