Chroniques britanniques: « La vie affective des personnes handicapées en Grande Bretagne »

Le sujet semble simple et naturel, mais pas en Grande Bretagne.

Par Jean-Christophe Verro. Depuis l’époque victorienne, la vie affective des britanniques « tout court » est un sujet entouré de tabous, mis à l’écart et peu abordé dans les médias traditionnels.

Une réserve naturelle et une timidité presque maladive font que les britanniques ne parlent pas de ces sujets en société (sauf tard après le pub et beaucoup de verres !).

La relation au corps est vraiment très différente et très empreinte de pudeur (jusqu’à maintenant, tous les médecins qui m’ont ausculté l’ont fait sans me déshabiller, avec palpations par-dessus le pantalon). Pas non plus de corps dénudés à la télévision ou dans les journaux ou encore (et surtout) dans la publicité.

Ce qui est certain en revanche, c’est que les couples « mixtes » (si je peux appeler ça comme ça) ne suscitent pas plus de regard particulier dans la rue qu’un punk avec une crête orange.

Concernant mon expérience personnelle, nous passons totalement inaperçus avec ma femme quand nous sortons en ville (ou ailleurs). Pas de regard dérobé, interrogateur ou réprobateur, juste les portes tenues ou propositions d’aide habituelles.

Tout à fait normal

Il est fréquent de voir des personnes handicapées en couple menant une vie tout à fait normale en Grande Bretagne pour plusieurs raisons.

Tout d’abord la société britannique est traditionnellement très ouverte au multiculturalisme, beaucoup plus qu’en France. Ce multiculturalisme a induit la lutte contre les discriminations.

La lutte contre les discriminations inclut naturellement (et légalement) le handicap et les personnes handicapées.

C’est cette lutte contre la discrimination des personnes handicapées qui garantit l’accessibilité et l’égalité de traitement. Le règlement des contentieux sur ce sujet se règle entre avocats sans passer devant un tribunal (on appelle cela « litigation ») et peut amener à de sérieuses indemnités (« compensation »). Par exemple, une personne âgée handicapée ne pouvait accéder au comptoir de son bureau de poste local, trop haut pour un fauteuil, l’empêchant ainsi de vivre sa vie normalement pendant de nombreuses semaines malgré ses demandes. La poste britannique a accepté de lui verser £7000 en compensation du préjudice subi ; les négociations avec l’entreprise ayant installé le comptoir sont toujours en cours…

Ensuite, après plus de 10 ans de guerre en Afghanistan et en Irak, il y de nombreux mutilés de guerre. Les britanniques, quels que soient leur points de vue sur ces conflits, témoignent à leurs soldats leur gratitude de manière fréquente et ouverte. Beaucoup de ces soldats étaient mariés avant de partir.

Ensuite, le handicap est représenté dans tous les pans de la société.

Par exemple à la télévision (j’ai déjà évoqué précédemment le cas des journalistes et des émissions pour enfants), il existe des séries très populaires (Coronation street depuis 1960 et East Enders depuis 1985) qui ont des personnages handicapés. Ceux-ci ne sont pas des figurants et leurs personnages sont en général développés au cours de la série.

Au cinéma, dans « Coup de foudre à Nottinghill », le personnage de la femme du meilleur ami de Hugh Grant était en fauteuil roulant (joué par une actrice valide).

Pour aider au développement de la vie affective, il existe bien entendu des sites de rencontres spécialisés (www.dating4disabled.co.uk, www.disabilitymatch.co.uk, www.chatandmingle.co.uk, www.freedating.co.uk/s/disabled, etc.).

Une série relatant les problèmes des personnes handicapées pour nouer des relations amoureuses a même été diffusée sur Channel 4 en 2012 : « The Undateables », littéralement « ceux qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous ». Dans cette émission de télé-réalité, les participants étaient pris en charge par Stars in the Sky, une association qui proposent des services de rendez-vous pour les personnes ayant des difficultés d’apprentissage.

Pour conclure, le débat actuel en France sur les accompagnants n’existe tout simplement pas en Grande Bretagne. Soit le sujet est mis sous le tapis sous une couche de fausse pudeur et d’hypocrisie, soit tout simplement il ne se pose pas grâce à l’acception et à l’inclusion pleine et sans restriction des personnes handicapées dans la société.