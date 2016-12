Handicap mental: une application pour changer de regard

Faire évoluer les mentalités sur les troubles mentaux et renforcer la prévention auprès du grand public : Tels sont les objectifs de la nouvelle application web « Crazy’App ». Changez de regard sur le handicap mental!

Mise au point par une équipe de psychiatres, psychologues et sociologues (dirigée par le Pr Luc Mallet, Directeur de recherche à l’INSERM et à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière), cette application se présente sous la forme d’une enquête-questionnaire de quelques minutes autour du thème du handicap mental. Le participant est invité à visionner des témoignages en ligne et à faire part de ses réactions.

« C’est un outil d’un « nouveau genre » permettant non seulement d’évaluer de manière originale les représentations des Français sur la Santé mentale, mais également de remettre en cause leurs préjugés par l’accès à la connaissance », précisent ses créateurs. Crazy’App a été créée en partenariat avec la Cité des Sciences, la Fondation Philippe & Maria Halphen, et Meeting for Minds.

À tester sur : www.crazyapp.fr