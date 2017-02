Bande dessinée : L’humour contre les discriminations

Sensibilisation : L’Institut Randstad lance sa bande dessinée « L’égalité est un long fleuve tranquille » pour lutter contre les discriminations liées à l’emploi.



Dénoncer les discriminations avec humour : Tel est l’objectif de cette bande dessinée réalisée par le dessinateur Antoine Chereau et coproduite par l’Institut Randstad.

« L’égalité est un long fleuve tranquille » évoque ainsi de nombreux sujets (emploi des jeunes, des seniors, égalité professionnelle Femmes/Hommes ou de toute autre forme de diversité) à travers des mises en situation souvent fâcheuses, embarrassantes ou tabous lorsqu’elles se présentent dans la réalité. L’idée étant de dénoncer mais aussi de provoquer la discussion et la réflexion autour de l’égalité, l’équité, et les préjugés liés à la différence dans le monde du travail.

« En publiant cette bande dessinée, Antoine Chereau et l’Institut Randstad ont souhaité mettre en lumière les discriminations auxquelles trop de candidats à l’emploi sont encore confrontés, a commenté Laurent Morestain, secrétaire général du groupe Randstad France et président de l’Institut Randstad. À nos yeux, l’humour est une manière efficace et pertinente de dénoncer des faits qui ne devraient plus être. Avec cet album, nous souhaitons pointer du doigt l’absurdité des discriminations subies, mais aussi apporter notre soutien concret à l’ensemble des associations qui, quotidiennement, luttent pour que l’égalité des chances s’instaure durablement ».

Cette bande dessinée est également l’occasion pour l’Institut Randstad de soutenir ses associations partenaires en leur reversant un euro du prix d’achat. Aveugles de France accompagne tout au long de leur vie des personnes déficientes visuelles.

L’Institut Randstad et Aveugles de France mènent conjointement de nombreuses actions comme : La réalisation de 3 guides sur les bonnes pratiques à adopter au sein de l’entreprise et des institutions publiques avec une personne déficiente visuelle ; la mise en œuvre d’une hotline informatique pour favoriser le dépannage des outils spécifiques des personnes déficientes visuelles ; des journées de conduite de véhicule en binôme entre personne déficiente visuelle et collaborateur voyant avec comme objectif le travail sur la confiance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://lemagrh.randstad.fr/legalite-est-un-long-fleuve-tranquille-dantoine-chereau/