Aspie Days : 1er Salon international de l’autisme en France

Le premier Salon international de l’autisme en France aura lieu à Lille les 17 et 18 février 2017.

Aspie Days, le 1er salon international en France sur le syndrome d’Asperger/autisme sans déficience intellectuelle aura lieu à Lille, les 17 et 18 février prochains. Objectif : valoriser les bonnes pratiques dans l’accompagnement de personnes Asperger et avec Autisme sans Déficience Intellectuelle tout au long de leur parcours de vie (scolarité, insertion professionnelle, hébergement, loisirs, …).

Il s’agira d’une première en France et ce sera une très bonne opportunité pour les professionnels et les familles qui cherchent des réponses à l’accompagnement des personnes avec autisme sans déficience intellectuelle. Au programme : des conférences et tables rondes, réunissant des acteurs de l’autisme reconnus, des professionnels, des personnes Asperger, autistes sans déficience Intellectuelle, et des parents.

6 villages d’expositions représenteront le parcours de vie d’une personne : Scolarité, études supérieures, Santé, Insertion professionnelle, Logement, Loisirs, vie quotidienne, Aide aux aidants, entraide Asperger.

« Cet événement aura trois grandes vocations, précisent les organisateurs :

– Rassembler, et faire se rencontrer en un même lieu, Lille Grand Palais, toutes les personnes concernées par l’Autisme Sans Déficience Intellectuelle (ASDI), de la région Nord-pas de Calais-Picardie, de France, d’Europe et d’ailleurs : Personnes Asperger / Autistes Sans Déficience Intellectuelle, chercheurs, professionnels, parents, associations, structures développant des solutions spécifiques pour les personnes, entreprises employant des personnes autistes.

– Mettre en lumière et valoriser les bonnes pratiques en matière d’ASDI reconnues, innovantes ou émergentes, visant à faciliter l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes avec autisme dans notre société.

– Donner aux visiteurs un éclairage, des contacts utiles, pour construire le projet de vie d’une personne Asperger ou ASDI.

Pratique : Les 17 et 18 février au Grand Palais de Lille. Tarifs : à partir de 8 euros. Pour plus d’informations : http://assdesas.fr