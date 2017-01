UVTD : Des activités culturelles en ligne ouvertes à tous

L’Université Virtuelle du Temps Disponible (UVTD) propose de favoriser le partage des connaissances, l’accès à la culture, l’enrichissement intellectuel et le lien social grâce aux nouvelles technologies. Elle propose quotidiennement des activités culturelles en ligne ouvertes à tous : passionnées de culture de tous âges, personne à la recherche d’une nouvelle activité liée au savoir, étudiants… mais elle s’adresse aussi aux personnes qui ont du mal à se déplacer pour profiter des événements culturels hors de chez elles, ou encore aux personnes isolées, en recherche de lien social, notamment les seniors.



L’Université Virtuelle du Temps Disponible est une association loi 1901 soutenue par la CNAV Ile de France et la Fondation de France. Elle a été fondée par un cardiologue (Dr Alain Sebaoun) et une conseillère pédagogique en Art et Culture (Edith Moigne) aidés par un médecin généraliste d’Angers. Elle travaille avec une équipe d’une vingtaine de conférenciers et 4 assistantes. Nous vous proposons de découvrir ici les différentes activités qu’elle propose au public chaque jour. Ces activités sont très faciles d’accès, puisque, pour y participer, il suffit de disposer d’un ordinateur ou d’une tablette, et d’une connexion internet.

Visioconférences thématiques

L’UVTD offre grâce aux nouvelles technologies, des visioconférences quotidiennes, en direct, interactives, animées par des professionnels (conservateurs de musées, enseignants, guides, conférenciers, astrophysiciens, musicologues, scientifiques, médecins, historiens.). Les conférences peuvent être vues individuellement ou projetées pour un groupe.

Avec des thématiques aussi variées que, la littérature, la cuisine, l’histoire de l’art, la musique, les sciences, la santé, la géographie, l’astronomie, la photo, le cinéma, l’anglais, l’égyptologie, des jeux de mémoire ou d’écriture, l’art contemporain… Mais aussi, des conférences spécifiques à la demande d’un groupe, en particuliers pour des Aidants, des CCAS, des associations de malades.

Activités culturelles en ligne

L’UVTD organise également des « Balades culturelles » qui allient marche et culture.

Elle forme également les seniors à utiliser l’outil informatique.

L’UVTD s’adresse plus particulièrement aux seniors, aux personnes isolées soit géographiquement, soit physiquement, et à toute personne passionnée de culture, souhaitant, grâce à ces stimulations quotidiennes et variées entretenir leur attention et leur mémoire.

D’un simple « clic » sur un ordinateur ou une tablette, l’UVTD permet d’accéder, en direct aux conférences, de favoriser le partage de connaissances : source de bien-être et déclencheurs d’émotions, de permettre des échanges et des discussions, des moments de convivialité et de développer son réseau social avec des personnes ayant des centres d’intérêt communs rassemblées autour de conférences culturelles interactives.

Si une thématique vous intéresse mais que vous n’étiez pas disponible le jour de la conférence, la Médiathèque de l’UVTD permet de voir ou revoir la plupart des conférences passées.

Soutien aux aidants

L’UVTD est en relation avec des CCAS, des associations qui mettent en place des cafés des Aidants, en particulier avec l’hôpital d’Arpajon et prochainement Necker pour les maladies rares et Alliance Maladies Rares. Elle permet aux Aidants qui ne peuvent pas s’éloigner de leur domicile de participer aux échanges en direct, en visio.

L’UVTD a été le coup de cœur de l’INPES, à leur demande nous avons connecter 2 groupes éloignés afin qu’ils puissent participer à leur colloque organisé à la faculté de médecine des Saint Pères à Paris.

Grâce au trophée des « Héros de Notre Temps », nos conférences sont suivies jusqu’en Martinique…

Pratique : L’association propose une découverte gratuite du site pendant 24h. Vous pouvez ensuite vous abonner pour un accès illimité d’un an aux différentes activités pour 38 euros par an.

Pour tout renseignement, consultez le site : www.uvtd.fr ou contactez l’association par téléphone au : 01 81 51 68 78 / 01 55 77 12 08 / 01 55 77 12 22 ou par mail : contact@uvtd.fr.

Quelques unes des conférences et activités culturelles en ligne à venir